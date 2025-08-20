Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Гагарина Станислав Галиев подписал пробный контракт с минским «Динамо»

Обладатель Кубка Гагарина Станислав Галиев подписал пробный контракт с минским «Динамо»
Комментарии

Нападающий Станислав Галиев подписал пробный контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Отмечается, что форвард присоединился к предсезонным сборам «зубров». 33-летний Галиев начинал сезон-2024/2025 в «Авангарде», где сыграл 33 матча и набрал 7 (2+5) очков. Затем он перебрался в ЦСКА. За москвичей Галиев провёл 23 встречи и отметился 6 (4+2) очками.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграл 521 игру, в которых забросил 138 шайб и отдал 127 результативных передач.

Напомним, Станислав Галиев стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» в 2018 году.

Материалы по теме
«Неудивительно, что было много стычек». Капитан минского «Динамо» — о победе над ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android