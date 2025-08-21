«Локомотив» — «Сибирь»: во сколько начало матча Кубка Блинова, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 августа, состоится матч товарищеского турнира Фонбет Кубок Блинова между ярославским «Локомотивом» и новосибирской «Сибирью». Начало встречи на «Джи-Драйв-Арене» в Омске запланировано на 12:00 по московскому времени. В прямом эфире матч будет показан в сервисе Okko.
На Кубке Блинова, помимо «Локомотива» и «Сибири» участие также принимают местный «Авангард», нижнекамский «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь».
«Локомотив» на данном турнире уже провёл игру с «Северсталью». Победу в той встречи одержала череповецкая команда 2:0. «Сибирь» успела сыграть с «Авангардом», потерпев поражение в овертайме 2:3.