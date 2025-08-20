Форвард Батырлан Муратов подписал новый контракт с «Барысом»

«Барыс» заключил двухсторонний контракт с Батырланом Муратовым, соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

26-летний нападающий выступает за команды из системы казахстанского клуба с небольшим перерывом с 2016 года. В минувшем сезоне Муратов провёл в КХЛ 41 матч, записав в свой актив 3 шайбы и 6 передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Муратов сыграл 107 встреч, в которых форвард забросил восемь шайб и отдал 18 результативных передач с показателем полезности «-29».

Ранее «Барыс» заключил односторонний контракт с нападающим Кириллом Савицким.