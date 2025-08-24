Скидки
Расписание матчей турнира имени Николая Пучкова — 2025 в Санкт-Петербурге

Комментарии

Завтра, 25 августа, в Санкт-Петербурге начнётся ежегодный товарищеский турнир по хоккею имени бывшего вратаря сборной СССР Николая Пучкова. В этом году участие в нём примут три команды: местный СКА, екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс». Соперники проведут по одному матчу друг с другом, все игры пройдут на арене «Ледовый дворец».

Права на трансляцию матчей турнира имени Николая Пучкова в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира имени Николая Пучкова (время матчей — московское):

  • 25 августа. 18:00. СКА — «Ак Барс».
  • 26 августа. 17:00. «Автомобилист» — «Ак Барс».
  • 27 августа. 19:00 СКА — «Автомобилист».
В 2024 году победителем домашнего турнира стал СКА.

