Сергей Зубов: играть против Фёдорова было очень сложно, поверьте

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Зубов поздравил Сергея Фёдорова с тем, что «Детройт Ред Уингз» решил вывести из обращение его 91-й номер.

— Приятно, что свитера бывших игроков ЦСКА поднимают под своды дворцов НХЛ — сначала был Павел Буре, затем Сергей Зубов, теперь — Сергей Фёдоров.

— Это ещё раз доказывает величие клуба ЦСКА, то, какая там сильная школа. Там всегда воспитывали правильных игроков и личностей, спортсменов высокого класса.

— Как вы отреагировали на то, что номер Фёдорова решили поднять в Детройте?

— Сергей — один из величайших игроков своего времени. Он был ключевой фигурой в «Детройте» на протяжении многих лет. Это была грозная команда, которая каждый год претендовала на Кубок Стэнли. Несомненно, у Фёдорова была одна из ведущих ролей в том коллективе. Он абсолютно заслужил эту честь.

— Трудно было вам, великому защитнику, играть против форварда Фёдорова? Как его было останавливать?

— Очень сложно, поверьте! Как и Павла Буре. Но мы играли много раз друг против друга. Конечно, были какие‑то свои нюансы. Как и сами ребята изучали нашу команду, готовились к ней и думали, как нас обыгрывать. В целом Фёдоров и Буре — очень сложные игроки. Против них трудно обороняться, играть, сдерживать их. У них же полный набор — скорость, катание, игра «один в один». Как они двигали шайбу, как думали на площадке. Феноменальное хоккейное чутьё и высочайший IQ, который позволял им с лёгкостью разбираться со многими соперниками.

— А как вы со стороны смотрели на то, когда Фёдорова ставили на позицию защитника?

— Не буду судить с точки зрения специалистов высокого класса. Но Сергей за счёт своей головы, умения читать ситуацию легко подстраивался и мог выполнять любые функции. Он прекрасно мог играть и на краю, и даже если Фёдорова поставили бы в ворота, то он бы там отлично сыграл, — цитирует Зубова «Матч ТВ».