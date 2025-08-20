Скидки
Авангард — Сибирь, результат матча 20 августа 2025, счёт 3:2 ОТ, Кубок Блинова

«Авангард» в овертайме победил «Сибирь» на старте Кубка Блинова
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали хозяева льда.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Волков (Якупов) – 04:25 (5x5)     1:1 Широков (Яковлев, Климович) – 22:12 (5x5)     2:1 Мартынов (Леука, Ибрагимов) – 26:18 (5x5)     2:2 Яковлев (Жуков, Калиниченко) – 53:29 (5x5)     3:2 Шарипзянов – 63:23 (3x3)    

На пятой минуте первого периода Александр Волков отрыл счёт во встрече. Передачу на свой счёт записал Наиль Якупов. В начале второй двадцатиминутки Сергей Широков с передач Алексея Яковлева и Ивана Климовича восстановил равенство в счёте, однако спустя четыре минуты Игорь Мартынов с передач Павла Леуки и Марселя Ибрагимова вновь вывел «ястребов» вперёд. На 14-й минуте третьего периода Егор Яковлев сделал счёт 2:2. Ассистентами выступили Артём Жуков и Роман Калиниченко. В овертайме победу «Авангарду» принёс капитан Дамир Шарипзянов.

В следующей игре Кубка Блинова «Авангард» встретится с «Нефтехимиком», а «Сибирь» сыграет с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 21 августа.

