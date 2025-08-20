Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» заключил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Юртайкиным

«Нефтехимик» заключил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Юртайкиным
Аудио-версия:
Комментарии

«Нефтехимик» заключил односторонний контракт сроком на один сезон с нападающим Данилом Юртайкиным, сообщает пресс-служба команды.

Воспитанник ярославского «Локомотива» дважды в составе ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ он выступал за родной клуб, а также челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу». Всего в Континентальной хоккейной лиге Юртайкин провёл 221 матч, в которых набрал 84 (35+49) очка.

В карьере форварда был небольшой период в заокеанской карьере. Сезон-2019/2020 он провёл в системе клуба «Сан-Хосе Шаркс», за основной состав которого провел четыре игры в НХЛ, всё остальное время проведя в фарм-клубе «акул».

Помимо двух Кубков Гагарина, в коллекции трофеев нападающего есть два Кубка Харламова и бронзовая медаль молодёжного чемпионата мира.

Материалы по теме
«Нефтехимик» победил «Ижсталь» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android