«Нефтехимик» заключил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Юртайкиным

«Нефтехимик» заключил односторонний контракт сроком на один сезон с нападающим Данилом Юртайкиным, сообщает пресс-служба команды.

Воспитанник ярославского «Локомотива» дважды в составе ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ он выступал за родной клуб, а также челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу». Всего в Континентальной хоккейной лиге Юртайкин провёл 221 матч, в которых набрал 84 (35+49) очка.

В карьере форварда был небольшой период в заокеанской карьере. Сезон-2019/2020 он провёл в системе клуба «Сан-Хосе Шаркс», за основной состав которого провел четыре игры в НХЛ, всё остальное время проведя в фарм-клубе «акул».

Помимо двух Кубков Гагарина, в коллекции трофеев нападающего есть два Кубка Харламова и бронзовая медаль молодёжного чемпионата мира.