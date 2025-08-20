Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» подписал контракт новичка с пятым номером драфта НХЛ 2025 года

«Нэшвилл» подписал контракт новичка с пятым номером драфта НХЛ 2025 года
Комментарии

«Нэшвилл Предаторз» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Брэди Мартином. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, «Нэшвилл» выбрал форварда под пятым номером на драфте НХЛ 2025 года. В прошлом сезоне он набрал рекордные для себя 72 (33+39) очка, 72 минут штрафа с показателем полезности «+25» в 57 играх за клуб OHL «Су Грейхаундс». Отметим, что Брэди становился победителем юношеского чемпионата мира 2025 года в составе сборной Канады U18.

Ранее сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Нэшвилл Предаторз» на сезон-2025/2026. Первое место в топ-5 занял Брэди Мартин.

Материалы по теме
Брэди Мартин — лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android