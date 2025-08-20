«Нэшвилл» подписал контракт новичка с пятым номером драфта НХЛ 2025 года

«Нэшвилл Предаторз» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Брэди Мартином. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, «Нэшвилл» выбрал форварда под пятым номером на драфте НХЛ 2025 года. В прошлом сезоне он набрал рекордные для себя 72 (33+39) очка, 72 минут штрафа с показателем полезности «+25» в 57 играх за клуб OHL «Су Грейхаундс». Отметим, что Брэди становился победителем юношеского чемпионата мира 2025 года в составе сборной Канады U18.

Ранее сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Нэшвилл Предаторз» на сезон-2025/2026. Первое место в топ-5 занял Брэди Мартин.