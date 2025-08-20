Скидки
Инсайдер НХЛ Серавалли раскрыл детали контракта Олофссона с «Колорадо»

Шведский нападающий Виктор Олофссон подписал однолетний контракт с «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х. Отмечается, что кэпхит соглашения составил $ 1,575 млн.

В прошлом регулярном сезоне Виктор Олофссон за «Вегас» сыграл 56 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач. В Кубке Стэнли 30-летний форвард провёл девять встреч, где записал на свой счёт 4 (2+2) балла.

Ранее нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер на своей странице в социальной сети опубликовал фото с ребёнком и легендой «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтоном.

