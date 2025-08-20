Скидки
Защитник СКА Маркус Филлипс: Игорь Ларионов — мой любимый тренер в карьере

Защитник СКА Маркус Филлипс высказался о работе с главным тренером санкт-петербургского клуба Игорем Ларионовым.

«Я думаю, что Игорь Ларионов — это один из лучших тренеров в мире. Он не только тактически подходит к тому, чтобы объяснить свой хоккей, но и индивидуально к каждому. И я думаю, что лучшие тренеры в мире должны не только объяснять всё на доске, но и должны быть тренерами для людей. Ларионов — мой любимый тренер в карьере, и он очень хороший человек», — приводит слова Филлипса Metaratings.

Ранее Маркус Филлипс высказался об инфраструктуре санкт-петербургского клуба и поделился ожиданиями от нового сезона в КХЛ.

