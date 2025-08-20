Скидки
Хоккей
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» оценил матч с «Авангардом» на Кубке Блинова

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении от «Авангарда» в овертайме со счётом 2:3 на старте Кубка Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Волков (Якупов) – 04:25 (5x5)     1:1 Широков (Яковлев, Климович) – 22:12 (5x5)     2:1 Мартынов (Леука, Ибрагимов) – 26:18 (5x5)     2:2 Яковлев (Жуков, Калиниченко) – 53:29 (5x5)     3:2 Шарипзянов – 63:23 (3x3)    

– Разные три периода с нашей стороны. На это есть веские причины, первый матч играли с хорошим соперником. Проигрывали в движении и борьбе, особенно в первом периоде. Затем полегче стало, появилось движение. Понимаем, что летний хоккей, много было брака. Но было и много хороших вещей, игра без шайбы. Сыграли правильно в некоторых моментах, контролировали соперника. Есть над чем работать, будем улучшать.

– Почему отсутствовал Фэрренс? Травма?
– Да. Не стали усугублять ситуацию, завтра поедет на обследование.

– Кажется, Приски не в своей тарелке. Реакция на баллоны?
– Не только он, всем сейчас тяжело. Третий период показал, что требуется и лёгкость. Он только первый сезон играет, время на адаптацию нужно.

– Можно сказать, что идёт конкуренция между Першаковым и Люзенковым?
– Радует, что есть конкуренция в этой линии. На каждой позиции хорошая конкуренция. Будем смотреть и выбирать сильнейших.

– Климович восполняет потерю Короткова?
– Позиции разные. Ванька здорово выглядит. К сожалению, в конце сезона получил тяжёлую травму. Какая-то химия в звене Широкова есть. Ванька добавил движения, больше работы. Ну а мастерство Сергея мы знаем. Надеемся на них в будущем.

– По эффективности в атаке превзошли соперника?
– Надо добавлять. Не получалось в первом периоде, но в третьем неплохо играли и в атаке.

– Какое оптимальное количество матчей в предсезонке?
– Сейчас мы провели два матча с командами ВХЛ, четыре матча здесь. Думаю, сейчас оптимальное количество игр, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

