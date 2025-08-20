Главный тренер «Сибири» оценил матч с «Авангардом» на Кубке Блинова

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении от «Авангарда» в овертайме со счётом 2:3 на старте Кубка Блинова.

– Разные три периода с нашей стороны. На это есть веские причины, первый матч играли с хорошим соперником. Проигрывали в движении и борьбе, особенно в первом периоде. Затем полегче стало, появилось движение. Понимаем, что летний хоккей, много было брака. Но было и много хороших вещей, игра без шайбы. Сыграли правильно в некоторых моментах, контролировали соперника. Есть над чем работать, будем улучшать.

– Почему отсутствовал Фэрренс? Травма?

– Да. Не стали усугублять ситуацию, завтра поедет на обследование.

– Кажется, Приски не в своей тарелке. Реакция на баллоны?

– Не только он, всем сейчас тяжело. Третий период показал, что требуется и лёгкость. Он только первый сезон играет, время на адаптацию нужно.

– Можно сказать, что идёт конкуренция между Першаковым и Люзенковым?

– Радует, что есть конкуренция в этой линии. На каждой позиции хорошая конкуренция. Будем смотреть и выбирать сильнейших.

– Климович восполняет потерю Короткова?

– Позиции разные. Ванька здорово выглядит. К сожалению, в конце сезона получил тяжёлую травму. Какая-то химия в звене Широкова есть. Ванька добавил движения, больше работы. Ну а мастерство Сергея мы знаем. Надеемся на них в будущем.

– По эффективности в атаке превзошли соперника?

– Надо добавлять. Не получалось в первом периоде, но в третьем неплохо играли и в атаке.

– Какое оптимальное количество матчей в предсезонке?

– Сейчас мы провели два матча с командами ВХЛ, четыре матча здесь. Думаю, сейчас оптимальное количество игр, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.