Все новости
Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Сибирью» на Кубке Блинова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Сибирью» на Кубке Блинова в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Волков (Якупов) – 04:25 (5x5)     1:1 Широков (Яковлев, Климович) – 22:12 (5x5)     2:1 Мартынов (Леука, Ибрагимов) – 26:18 (5x5)     2:2 Яковлев (Жуков, Калиниченко) – 53:29 (5x5)     3:2 Шарипзянов – 63:23 (3x3)    

— Сегодня был сыгран первый матч предсезонки, и всё так и смотрелось. У нас очень много новых игроков, на которых мы смотрим вживую. Много хорошего показали в матче, в целом отличный день провели. Понятно, что есть над чем работать, есть что улучшать, хотелось бы надёжнее действовать в обороне. Первый пропущенный гол — ошибка молодого игрока, и это нормально, мы знаем, что нужно подтянуть. Пожалуй, мы заслуживали больше голов, но стоит похвалить вратаря «Сибири». Будем продолжать работать, искать химию, сплачивать коллектив.

— Хорошее движение у «Авангарда», но в концовке третьего периода команда будто встала. Насколько это допустимо сейчас?
— Я бы сказал, что слишком много моментов у «Сибири» в это время не было. Да, они сумели забить, но никакой критичной разницы не было. Понятно, что наши ребята подустали, плюс ещё лёд сейчас мягкий. Мы усердно работаем на сборах, делаем это целенаправленно. Я ожидал, что третий период будет непростой, так и вышло. Этот турнир — ещё один кирпичик к построению команды на сезон, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в овертайме победил «Сибирь» на старте Кубка Блинова
