«Вполне ожидаемый момент». Ги Буше оценил дебют Потуральски за «Авангард»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил дебютную игру нападающего Эндрю Потуральски во встрече Кубка Блинова с «Сибирью» (3:2 ОТ).
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Волков (Якупов) – 04:25 (5x5) 1:1 Широков (Яковлев, Климович) – 22:12 (5x5) 2:1 Мартынов (Леука, Ибрагимов) – 26:18 (5x5) 2:2 Яковлев (Жуков, Калиниченко) – 53:29 (5x5) 3:2 Шарипзянов – 63:23 (3x3)
— Что скажете об игре Потуральски? Смотрелся достаточно сыро на фоне партнёров.
— Я говорил неоднократно, что это вполне ожидаемый момент. Для ребят, которые приехали из Северной Америки, всё вдвойне тяжелее, им нужно адаптироваться, и это сказывается на их игре. Им просто нужно привыкнуть, а легионерам ещё и адаптироваться в бытовом плане, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Ранее Ги Буше высказался о победе над «Сибирью» на Кубке Блинова в овертайме со счётом 3:2.
