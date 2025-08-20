«Вполне ожидаемый момент». Ги Буше оценил дебют Потуральски за «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил дебютную игру нападающего Эндрю Потуральски во встрече Кубка Блинова с «Сибирью» (3:2 ОТ).

— Что скажете об игре Потуральски? Смотрелся достаточно сыро на фоне партнёров.

— Я говорил неоднократно, что это вполне ожидаемый момент. Для ребят, которые приехали из Северной Америки, всё вдвойне тяжелее, им нужно адаптироваться, и это сказывается на их игре. Им просто нужно привыкнуть, а легионерам ещё и адаптироваться в бытовом плане, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

