Буше ответил на вопрос, когда должна наступить ясность по будущему Маклауда в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос, когда должна наступить ясность по будущему форварда Майкла Маклауда в омском клубе.

— Нет ли новой информации по Майклу Маклауду?

— Мы в постоянном контакте с агентом Майкла. Ждём информации, здесь всё зависит от решения НХЛ, разрешат ли ему играть там. Думаю, в течение пяти-десяти дней должна появиться какая-то ясность, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. Решение суда может быть обжаловано в 30-дневный срок.