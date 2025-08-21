Скидки
Коршков рассказал, как долго получал предложения о переходе от «Трактора»

Коршков рассказал, как долго получал предложения о переходе от «Трактора»
Нападающий «Трактора» Егор Коршков рассказал, как долго получал предложения о переходе от челябинского клуба.

– В недавнем интервью вы сказали: «Трактор» не первый год меня хотел подписать». Сколько раз получали предложение от челябинской команды?
– Когда перешёл в «Амур», они предлагали Хабаровску обмен. В прошлом году предлагали приехать и, получается, в этом году доехал.

– Почему до этого не срасталось?
– Да почему не срасталось? В первый год меня Хабаровск не хотел обменивать, в том году такое решение принял (подписать контракт с «Ак Барсом». – Прим. «Чемпионата»), — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 21 августа, в 9:00 мск.

