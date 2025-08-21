Коршков: желаю всё-таки выиграть Кубок Гагарина, поэтому сразу договорились с «Трактором»

Нападающий «Трактора» Егор Коршков рассказал о своих целях с челябинским клубом на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

– Подкупил ли такой большой интерес Алексея Волкова, который долго пытался вас подписать в «Трактор»?

– Можно и так сказать. У «Трактора» хорошие результаты в последние годы, но чуть-чуть не хватает. Хотелось перейти туда, где команда борется за высокие места. Желаю всё-таки выиграть Кубок Гагарина, поэтому не стали ждать и выбирать – сразу договорились с «Трактором», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Ак Барс» 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6».