Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коршков: желаю всё-таки выиграть Кубок Гагарина, поэтому сразу договорились с «Трактором»

Коршков: желаю всё-таки выиграть Кубок Гагарина, поэтому сразу договорились с «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Егор Коршков рассказал о своих целях с челябинским клубом на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

– Подкупил ли такой большой интерес Алексея Волкова, который долго пытался вас подписать в «Трактор»?
– Можно и так сказать. У «Трактора» хорошие результаты в последние годы, но чуть-чуть не хватает. Хотелось перейти туда, где команда борется за высокие места. Желаю всё-таки выиграть Кубок Гагарина, поэтому не стали ждать и выбирать – сразу договорились с «Трактором», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Ак Барс» 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6».

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате»:
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
Эксклюзив
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android