«Всегда на позитиве». Новичок «Трактора» Коршков — о Бенуа Гру

Нападающий «Трактора» Егор Коршков высказался о работе с главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру.

– Какой Бенуа Гру в жизни? По прошлому году сложилось впечатление, что он достаточно лучезарный и оптимистично настроенный человек за пределами площадки.

– Да, можно так сказать. Он всегда на позитиве. За те пять дней, что мы тренируемся, это заметно. Но при этом он требовательный: если что-то идёт не так, как ему надо, то он может и жёстко высказать, и на примере показать, где ты сыграл неправильно и почему.

– То есть дотошный до хоккейных мелочей?

– Я бы не сказал, что дотошный. Считаю, что это очень правильный подход к делу – хоккей состоит из мелочей. Они играют большую роль в системе и игре команды. По-другому бы «Трактор» не смог далеко зайти в прошлом сезоне, — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.