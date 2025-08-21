Нападающий «Трактора» Егор Коршков рассказал, чем североамериканские тренеры отличаются от российских.

– Вы поработали и с российскими, и с североамериканскими специалистами, можете рассказать, в чём их главное отличие?

– Думаю, что у североамериканцев выше интенсивность тренировок. Они более короткие, но без пауз, — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл за «Ак Барс» 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6».