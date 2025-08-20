«Хочется выигрывать даже на предсезонке». Якупов – о победе «Авангарда» над «Сибирью»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о победе над «Сибирью» в рамках Кубка Блинова (3:2 ОТ).

— Хорошее начало, скорость была видна и картинка. Не слишком выпадали из системы, которую ставит наш тренерский штаб. Мне показалось, что очень даже хорошо. Тренировки тренировками, но с игровой скоростью ничего не сравнится.

— Как будто резко встали в концовке третьего периода…

— Может быть, покидали силёнки нас уже. Но «Сибирь» тоже хотела забить, им нечего было терять. Проигрывающая команда будет бежать. Но мы в итоге дожали и выиграли в овертайме. Конечно, хочется выигрывать даже на предсезонке, спортивный интерес. Тут важно, как быстро можем перестроиться после пропущенной шайбы, как реагируем на это.

— Сегодняшние сочетания – это актуальные на текущий момент?

— Да, пока так работаем. Вообще, Ги не сторонник тасовать звенья в ходе сезона. Задача такая, чтобы у нас каждый игрок мог встать в любую тройку, все играем в один и тот же хоккей. Конечно, все хоккеисты разные, но в совокупности выполняем одну и ту же задачу, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.