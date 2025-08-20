Скидки
Якупов: четыре матча предсезонки? Да кайф! Куда играть ещё? Мы же не как во дворе выходим

Якупов: четыре матча предсезонки? Да кайф! Куда играть ещё? Мы же не как во дворе выходим
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов ответил на вопрос о том, что у омского клуба будет всего четыре матча на предсезонке.

— Четыре матча всего на предсезонке…
— Да кайф! Куда играть-то ещё? У нас новая команда, нужно всем познакомиться, притереться, набрать физическую форму, подгрузиться. Нет же задачи выиграть все матчи в первые дни сезона. У нас было время и потренироваться, и погулять, в Питер нас вывозили. Такое насыщенное время, когда у нас создавался коллектив, знакомились с новыми людьми. Ну и мы же не выходим играть в хоккей, как во дворе. У нас есть определённые задачи, тренеры вырабатывали план по выполнению этих задач, доносили его до нас. И вот теперь уже можно играть, как у нас это и происходит, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

