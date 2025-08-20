Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Наиль Якупов ответил на вопрос, ждёт ли он новостей по будущему Маклауда в «Авангарде»

Наиль Якупов ответил на вопрос, ждёт ли он новостей по будущему Маклауда в «Авангарде»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов ответил на вопрос, ждёт ли он новостей по будущему форварда Майкла Маклауда в омском клубе.

— Ждёшь новостей по Маклауду?
— Да я уже не слежу за трансферами, как сборы начались. Но честно – жду. Потому что Макмафина (мы так его называем) знаем давно, понимаем, что он из себя представляет. Конечно, хотим его заполучить, но этим другие люди занимаются, у них наверняка есть понимание по ситуации. Пусть работают, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. Решение суда может быть обжаловано в 30-дневный срок.

Материалы по теме
Буше ответил на вопрос, когда должна наступить ясность по будущему Маклауда в «Авангарде»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android