Коршков — о переходе в «Трактор»: нужно доказать состоятельность в топ-клубе

Нападающий «Трактора» Егор Коршков рассказал о своих впечатлениях и целях после перехода в челябинский клуб.

– Мы часто при переходах игроков слышим фразы о каком-либо вызове. Может ли ваш вызов заключаться в том, что это, возможно, последний шанс в топ-клубе?

– Сложно сказать, но, может, такие мысли периодически и посещают. Нужно доказать состоятельность в топ-клубе. Считаю, что это хороший шанс для меня.

– По поводу вас многие говорят, что вы хороший лидер для клуба поскромнее, но в больших командах вам не удаётся полностью раскрыть потенциал? Что думаете по поводу этих разговоров?

– Я в последнее время перестал на это обращать внимание, вообще не смотрю, что там пишут про меня. Знаете, есть и хорошие моменты, и плохие. Если зацикливаться на каждом слове, это негативно скажется на тебе. Ты будешь думать не о хоккее, — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.