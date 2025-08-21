Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коршков — о переходе в «Трактор»: нужно доказать состоятельность в топ-клубе

Коршков — о переходе в «Трактор»: нужно доказать состоятельность в топ-клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Егор Коршков рассказал о своих впечатлениях и целях после перехода в челябинский клуб.

– Мы часто при переходах игроков слышим фразы о каком-либо вызове. Может ли ваш вызов заключаться в том, что это, возможно, последний шанс в топ-клубе?
– Сложно сказать, но, может, такие мысли периодически и посещают. Нужно доказать состоятельность в топ-клубе. Считаю, что это хороший шанс для меня.

– По поводу вас многие говорят, что вы хороший лидер для клуба поскромнее, но в больших командах вам не удаётся полностью раскрыть потенциал? Что думаете по поводу этих разговоров?
– Я в последнее время перестал на это обращать внимание, вообще не смотрю, что там пишут про меня. Знаете, есть и хорошие моменты, и плохие. Если зацикливаться на каждом слове, это негативно скажется на тебе. Ты будешь думать не о хоккее, — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате»:
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
Эксклюзив
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android