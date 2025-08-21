Скидки
«Взаимопонимания с партнёрами не было». Коршков — о том, почему не получилось в «Ак Барсе»

Комментарии

Нападающий «Трактора» Егор Коршков рассказал, почему у него не получилось в казанском «Ак Барсе».

– По прошествии времени вы можете ответить себе на вопрос, почему всё-таки не получилось в Казани?
– Знаете, тут много факторов сыграло, всякие мелочи. Череда неудач в совокупности повлияла. Где-то взаимопонимания с партнёрами не было. Хоккей состоит из мелочей. Выделить определённый момент не получается. Просто был неудачный сезон, — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Ак Барс» 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6».

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате»:
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
Эксклюзив
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
