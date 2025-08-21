Скидки
Коршков рассказал, был ли разнос от Гатиятулина после одного из матчей плей-офф

Нападающий «Трактора» Егор Коршков рассказал, был ли разнос от главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина после одного из матчей плей-офф прошлого розыгрыша.

– Ходили слухи, что во время плей-офф был серьёзный разнос от Гатиятулина. Так это или нет?
– Да, он был в раздевалке, — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл за «Ак Барс» 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6». Форвард перешёл в «Трактор» 13 июня 2025 года.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате»:
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
Эксклюзив
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
