Коршков — о прошлогоднем плей-офф: если бы дали шанс, играл бы на 100% без домыслов и обид

Нападающий «Трактора» Егор Коршков высказался о своей игре в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина за «Ак Барс».

– Вы поняли, по какой причине оказались в запасе по ходу серии плей-офф с «Автомобилистом»?

– У меня есть мнение, но тренерский штаб мне этого никак не объяснил. Эту тему мы не поднимали ни во время, ни после сезона.

– Был ли шанс, что появитесь в серии с «Динамо»? Особенно когда ход серии переломился.

– Никаких разговоров не было, я просто готовился. Если бы дали шанс, я бы играл на все 100% без домыслов и обид. Последнее решение было за тренерским штабом, они поставили других ребят, — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.