Форвард «Флориды» Райнхарт провёл день с Кубком Стэнли в тренажёрном зале

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт провёл день с Кубком Стэнли в тренажёрном зале. Хоккеист использовал трофей как тренажёрный снаряд.

Напомним, Сэм Райнхарт стал лучшим снайпером финальной серии плей-офф НХЛ прошлого сезона. Нападающий оформил покер в последнем матче сезона. Всего на счету канадского форварда стало семь голов в шести встречах серии с «Эдмонтон Ойлерз», благодаря чему Райнхарт 18 июня установил рекорд XXI века по голам в финальной серии плей-офф НХЛ.

