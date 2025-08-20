Скидки
Форвард «Флориды» Райнхарт провёл день с Кубком Стэнли в тренажёрном зале

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт провёл день с Кубком Стэнли в тренажёрном зале. Хоккеист использовал трофей как тренажёрный снаряд.

Сэм Райнхарт провёл день с Кубком Стэнли в тренажёрном зале:

Напомним, Сэм Райнхарт стал лучшим снайпером финальной серии плей-офф НХЛ прошлого сезона. Нападающий оформил покер в последнем матче сезона. Всего на счету канадского форварда стало семь голов в шести встречах серии с «Эдмонтон Ойлерз», благодаря чему Райнхарт 18 июня установил рекорд XXI века по голам в финальной серии плей-офф НХЛ.

Ранее «Флорида Пантерз» объявила, что клуб достиг соглашения с защитником Майклом Беннингом о новом годичном контракте.

