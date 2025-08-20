«Колорадо» объявило о подписании контракта с форвардом Виктором Олофссоном

«Колорадо Эвеланш» объявило о подписании однолетнего контракта с форвардом Виктором Олофссоном. Об этом сообщает пресс-служба «лавин» на сайте команды.

В прошлом регулярном сезоне Виктор Олофссон за «Вегас» сыграл 56 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач. В Кубке Стэнли 30-летний форвард провёл девять встреч, где записал на свой счёт 4 (2+2) очка.

Напомним, в составе сборной Швеции Виктор Олофссон становился бронзовым призёром чемпионата мира в 2024 году.

Ранее инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х отметил, что кэпхит соглашения составил $ 1,575 млн.