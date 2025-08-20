«Не ожидал приглашения, но очень благодарен Никитину». Фёдоров — о работе на сборах ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что благодарен наставнику армейцев Игорю Никитину за приглашение на тренировочные сборы московской команды.

«Очень рад, что Игорь Валерьевич меня пригласил. Никто не забыл, как я приходил в тренерство. Мы все эти вопросы решили сразу и по факту. Не ожидал приглашения, но очень благодарен Никитину за то, что он меня попросил и внедрил в процесс становления новой команды ЦСКА», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Сергей Фёдоров помогает тренерскому штабу Игоря Никитина работать с форвардами на предсезонных сборах. Фёдоров работает на команду с полного согласия тренерского штаба.