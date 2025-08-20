Экс-форвард Йеспер Фаст занял пост тренера по развитию «Каролины»

Шведский бывший нападающий «Каролины Харрикейнз» Йеспер Фаст занял пост тренера по развитию «ураганов». Об этом сообщает пресс-служба команды. Напомним, 33-летний Фаст завершил карьеру в начале июня 2025 года.

В НХЛ Фаст выступал за «Каролину» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Сезон-2024/2025 нападающий пропустил из-за травмы шеи, которую получил в конце сезона-2023/2024, после чего ему провели операцию. В общей сложности Фаст провёл в НХЛ 703 игры, забил 91 гол и сделал 157 результативных передач.

Напомним, «Каролина Харрикейнз» проведёт свой первый матч НХЛ нового сезона 9 октября с «Нью-Джерси Дэвилз».