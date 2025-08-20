Скидки
Вячеслав Фетисов посетил тренировку белорусской «Юности»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил тренировку хоккейного клуба «Юность», сообщает пресс-служба команды.

«Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов пожаловал к минскому клубу. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли пообщался с тренерским штабом и дал напутствие команде перед стартом в плей-офф Кубка Салея», — сказано в сообщении.

Отмечается, что председатель «Юности» Алексей Баранов провёл экскурсию по раздевалке команды и рассказал о достижениях клуба и школы.

Ранее Вячеслав Фетисов прокомментировал решение «Спартака» отправить форварда Николая Голдобина в список отказов.

