Хоккей

На ферме США создали огромный лабиринт в честь рекорда Овечкина по голам в НХЛ

На ферме «Саммерс» в США создали огромный лабиринт в честь рекорда капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что лабиринт площадью около 2,5 гектара будет открыт для посещения с 23 августа. Часть вырученных средств будет отправлена на благотворительность.

Фото: x.com/Capitals

В апреле этого года 39-летний Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ
