Пономарёв: Малкин переживает за результат клуба больше, чем за личную статистику

Бывший хоккеист «Каролины Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз», а ныне нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв рассказал об игре с капитаном«Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и о своих впечатлениях от форвардов «пингвинов» Сидни Кросби и Евгения Малкина.

— В твоём дебютном матче с «Вашингтоном» Овечкин как-то с тобой контактировал? Может, поддержал?
— Нет, такого не было. Мне кажется, что я даже не пересекался с ним на сменах. Мы просто выполняли свою работу, чтобы добыть для команды победу.

— Ты «варился» в одной раздевалке с Малкиным и Кросби. Какие они?
— Перед Малкиным и Кросби всегда стоит одна и та же задача — победить любой ценой. Вообще, все пацаны переживают за общий результат больше, чем за личную статистику. Это подкупает, — цитирует Пономарёва Metaratings.

«Для ребят он как отец». Натан Маккиннон — о Сидни Кросби в сборной Канады
