Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«C клубами КХЛ не общаемся принципиально». Бабаев — о дальнейшей карьере Кузнецова

«C клубами КХЛ не общаемся принципиально». Бабаев — о дальнейшей карьере Кузнецова
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего форварда СКА Евгения Кузнецова, рассказал о дальнейших перспективах в карьере хоккеиста.

«Сейчас мы ведём переговоры с рядом команд, пока без конкретики. Поступало ли предложение от «Шанхай Дрэгонс»? Нет, они с нами не связывались, да и мы принципиально не общаемся с клубами Континентальной хоккейной лиги.

Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ, сейчас 90%. Обо всём должно быть официально известно до начала тренировочного лагеря — мы ограничены только такими сроками», — цитирует Бабаева «Советский спорт».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Генменеджер «Трактора»: у нас состав достаточно квалифицированный и без Кузнецова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android