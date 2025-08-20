«C клубами КХЛ не общаемся принципиально». Бабаев — о дальнейшей карьере Кузнецова

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего форварда СКА Евгения Кузнецова, рассказал о дальнейших перспективах в карьере хоккеиста.

«Сейчас мы ведём переговоры с рядом команд, пока без конкретики. Поступало ли предложение от «Шанхай Дрэгонс»? Нет, они с нами не связывались, да и мы принципиально не общаемся с клубами Континентальной хоккейной лиги.

Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ, сейчас 90%. Обо всём должно быть официально известно до начала тренировочного лагеря — мы ограничены только такими сроками», — цитирует Бабаева «Советский спорт».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.