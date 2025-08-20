Скидки
Паркер Фу поделился ожиданиями от игры за «Шанхай» под руководством Галлана

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Паркер Фу поделился ожиданиями от игры под руководством главного тренера Жерара Галлана.

«Здорово будет провести этот сезон в Петербурге. Я приезжал сюда на выезд, и город мне очень понравился. А теперь будет шанс изучить Санкт-Петербург получше. Что касается команды — у нас отличные тренеры и отличные игроки. Год обещает быть интересным, и я жду встречи со всеми.

За Галлана говорят его успехи в НХЛ. Я рад, что буду играть у такого тренера. Многому смогу у него научиться. Слышал от хоккеистов только хорошее о работе с ним», — приводит слова Фу пресс-служба «Шанхай Дрэгонс».

