НХЛ объявила рейтинг 20 лучших центрфорвардов лиги. В топ не вошёл ни один россиянин
Персс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала список лучших центрфорвардов лиги прямо сейчас. В список не вошёл ни один россиянин. Возглавил рейтинг нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место занял Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», тройку замкнул Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
Полностью топ-20 выглядит так:
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
- Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»);
- Александр Барков («Флорида Пантерз»);
- Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»);
- Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);
- Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
- Брейден Пойнт («Тампа‑Бэй Лайтнинг»);
- Марк Шайфли («Виннипег Джетс»);
- Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»);
- Джек Хьюз («Нью‑Джерси Дэвилз»);
- Роберт Томас («Сент‑Луис Блюз»);
- Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»);
- Нико Хишир («Нью‑Джерси Дэвилз»);
- Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»);
- Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»);
- Роопе Хинц («Даллас Старз»);
- Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»);
- Маклин Селебрини («Сан‑Хосе Шаркс»);
- Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).
Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября.
