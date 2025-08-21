Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

НХЛ объявила рейтинг 20 лучших центрфорвардов лиги. В топ не вошёл ни один россиянин

Персс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала список лучших центрфорвардов лиги прямо сейчас. В список не вошёл ни один россиянин. Возглавил рейтинг нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место занял Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», тройку замкнул Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Полностью топ-20 выглядит так:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»); Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»); Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»); Александр Барков («Флорида Пантерз»); Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»); Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»); Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»); Брейден Пойнт («Тампа‑Бэй Лайтнинг»); Марк Шайфли («Виннипег Джетс»); Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»); Джек Хьюз («Нью‑Джерси Дэвилз»); Роберт Томас («Сент‑Луис Блюз»); Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»); Нико Хишир («Нью‑Джерси Дэвилз»); Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»); Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»); Роопе Хинц («Даллас Старз»); Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»); Маклин Селебрини («Сан‑Хосе Шаркс»); Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября.

