НХЛ объявила рейтинг 20 лучших центрфорвардов лиги. В топ не вошёл ни один россиянин

Персс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала список лучших центрфорвардов лиги прямо сейчас. В список не вошёл ни один россиянин. Возглавил рейтинг нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место занял Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», тройку замкнул Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Полностью топ-20 выглядит так:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
  2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
  3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»);
  4. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
  5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»);
  6. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);
  7. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
  8. Брейден Пойнт («Тампа‑Бэй Лайтнинг»);
  9. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»);
  10. Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»);
  11. Джек Хьюз («Нью‑Джерси Дэвилз»);
  12. Роберт Томас («Сент‑Луис Блюз»);
  13. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»);
  14. Нико Хишир («Нью‑Джерси Дэвилз»);
  15. Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»);
  16. Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»);
  17. Роопе Хинц («Даллас Старз»);
  18. Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»);
  19. Маклин Селебрини («Сан‑Хосе Шаркс»);
  20. Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября.

