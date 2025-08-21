Романов — о Монреале: если ты игрок «Канадиенс», то жизнь для тебя бесплатная

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, что во время выступления за «Монреаль Канадиенс» за многие услуги в городе он не платил. Россиянин выступал за «Канадиенс» с 2020 по 2022 год.

«Я не ожидал, что фанаты настолько могут быть преданными клубу, хоккейным традициям. Я был в восторге и одновременно шокирован, потому что такого не видел. Доходило до такого, что в ресторане ты не платишь, потому что тебя знают, и менеджер закрывает счёт сам. Мол, чаевые оставь, а за еду не плати. Нужно быть постоянно сфокусированными на своей работе, не обращать внимания на все эти бесплатные услуги в ресторанах, машины, которые тебе дают.

Если ты игрок «Монреаля», то жизнь для тебя бесплатная. Платишь только за квартиру, продукты, тебе хотят предоставить рекламные контракты. Всё это очень круто, и я бы цеплялся за это. Все ребята, кто со мной в команде, ждут игры с «Монреалем». Ты приезжаешь, и там другой мир хоккея. Не просто этот город называют Меккой хоккея – там хранят традиции, их любят», — цитирует Романова ТАСС.