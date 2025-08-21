Плющев: в «Металлурге» много «чижиков» — маленьких, быстрых, живых хоккеистов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил трансферы «Металлурга» в межсезонье. Магнитогорская команда обладает одним из самых низкорослых составов в КХЛ.

«В «Металлурге» много, как я их называю, «чижиков» – маленьких, быстрых, живых хоккеистов, особенно в линии атаки. Насколько понимаю, такое направление идёт от тренера, у него и в «Северстали» была маленькая и быстренькая команда.

Если вы спросите моё тренерское мнение, то я всё-таки сторонник более габаритных игроков. Понятно, что в первую очередь важна техническая и функциональная готовность хоккеиста, но габариты ещё никогда никому не мешали. Когда работал в сборной России, видел, что против североамериканских сборных некоторые «чижики» всё-таки теряются.

С другой стороны, в последние годы мировой хоккей сделал крен в сторону быстрых игроков, челноков. «Металлург» следует этой моде. Посмотрим, какой результат он покажет», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.