Главный тренер «Амура»: возможно, ещё будут какие-то точечные усиления состава

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк рассказал о ходе предсезонной подготовки и заявил, что состав хабаровской команды ещё будет усилен.

«Мы провели первый цикл сборов, работали восемь дней три льда и зал, много объёма льда. Наша главная задача была вывести всех на один уровень физических кондиций. Параллельно шли тактические и технические тренировки. Сейчас у нас заканчивается цикл тренировок в Хабаровске. Впереди турнир в Челябинске, все наши задумки нужно отработать в игровом режиме. Будем определяться с составом и, возможно, будут какие-то точечные усиления», — цитирует Гальченюка пресс-служба клуба.

