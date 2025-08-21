Скидки
«Крайне сомнительная фигура». Плющев — о новом главном тренере «Торпедо» Исакове

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перестановки в тренерском штабе «Торпедо». В межсезонье команду возглавил Алексей Исаков, который заменил Игоря Ларионова.

«Мне не совсем понятно то, что происходит вокруг клуба. Ларионова можно было критиковать за то, что «Торпедо» бросало из жара в холод, но всё-таки в Нижнем он был большой хоккейной величиной, которая держала вокруг себя команду.

Сейчас в «Торпедо» зашли неопытные люди. Сразу крайне сомнительной показалась мне фигура главного тренера, которого взяли из дочерней команды ВХЛ. Вчера на фоне второго состава «Спартака» оптимальный состав «Торпедо» просто потерялся и выглядел неуправляемым. Отсюда крупное поражение. «Торпедо» дало нашему хоккею много великих игроков, достаточно назвать только Виктора Коноваленко. В таких намоленных городах, как Нижний Новгород, эксперименты нежелательны», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

