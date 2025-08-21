Фукале: у минского «Динамо» хорошие перспективы, в КХЛ клуб стали уважать гораздо больше

Вратарь Зак Фукале поделился ожиданиями от выступления за минское «Динамо» и заявил, что у белорусского клуба очень хорошие перспективы.

«Думаю, сейчас у «Динамо» очень хорошие перспективы, команда определённо растёт. В лиге её стали уважать гораздо больше, особенно в последние пару лет и, в частности, из-за яркого прошлого сезона.

Здесь хорошая организация, отличные молодые игроки. Аспект развития очень важен, в Минске ему уделяют большое внимание, в чём я успел убедиться в последние пару недель. Это способствует росту и вызывает уважение, это хороший знак. Надеюсь, я и другие опытные ребята станем частью такого роста. Приложим ради него много усилий.

У нас подобралась отличная команда, поэтому с нетерпением ждём начала сезона, чтобы посмотреть, как всё получится. Предстоит ещё много работы, однако клуб, безусловно, растёт и становится всё более конкурентоспособным», — цитирует Фукале пресс-служба клуба.