Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фукале: у минского «Динамо» хорошие перспективы, в КХЛ клуб стали уважать гораздо больше

Фукале: у минского «Динамо» хорошие перспективы, в КХЛ клуб стали уважать гораздо больше
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь Зак Фукале поделился ожиданиями от выступления за минское «Динамо» и заявил, что у белорусского клуба очень хорошие перспективы.

«Думаю, сейчас у «Динамо» очень хорошие перспективы, команда определённо растёт. В лиге её стали уважать гораздо больше, особенно в последние пару лет и, в частности, из-за яркого прошлого сезона.

Здесь хорошая организация, отличные молодые игроки. Аспект развития очень важен, в Минске ему уделяют большое внимание, в чём я успел убедиться в последние пару недель. Это способствует росту и вызывает уважение, это хороший знак. Надеюсь, я и другие опытные ребята станем частью такого роста. Приложим ради него много усилий.

У нас подобралась отличная команда, поэтому с нетерпением ждём начала сезона, чтобы посмотреть, как всё получится. Предстоит ещё много работы, однако клуб, безусловно, растёт и становится всё более конкурентоспособным», — цитирует Фукале пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Готов к новому вызову». Зак Фукале поделился ожиданиями от игры за минское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android