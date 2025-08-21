«Четыре команды НХЛ давали максимальный контракт». Шабанов — о переходе в «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов поделился подробностями переговоров с клубами НХЛ. В начале июля 24-летний форвард подписал соглашение с «Айлендерс» на год.

– Ты заключил контракт с «Айлендерс». Говорили об интересах пяти-шести клубов к тебе, кто в итоге выходил с контрактным предложением?

– По разговорам моих агентов в Америке выходило достаточно команд! Конкретных команд было четыре, которые давали максимальный контракт, говорили об условиях именно в плане игры, предложениях в плане игры.

– Выбор пал на островитян. В составе есть наши ребята. Что стало финальной точкой в принятии решения?

– Не знаю, наверное, больше сердцем почувствовал, что нужно именно туда. Душа больше к «Айлендерс» лежала. Скажу так – прислушался к внутреннему голосу.

– С кем-то из менеджмента клуба удалось побеседовать?

– Да, я разговаривал и с менеджером, и с главным тренером Патриком [Руа]. Мне всё доступно объяснили, что меня ждут и чего ждут от меня.

– Созванивался с будущими одноклубниками – Сорокин, Романов, Цыплаков?

– Скоро познакомимся (улыбается). С Ильёй Сорокиным – не знаком. Саша Романов написал мне, лично поздравил с подписанием контракта, перекинулись парой фраз. С Максом Цыплаковым мы общаемся, обсудили пару моментов, – цитирует Шабанова «Копейский рабочий».

В прошлом сезоне Шабанов набрал 87 (33+54) очков в 86 матчах за «Трактор» с учётом плей-офф.