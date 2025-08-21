Скидки
«У меня перехватило дыхание». Фёдоров рассказал о реакции на звонок президента «Детройта»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров рассказал о своей реакции на звонок президента «Детройт Ред Уингз» Криса Илича с новостью о выводе из обращения его игрового номера в американском клубе. Церемония выведения номера 91, под которым играл Фёдоров, пройдёт в ночь на 13 января по московскому времени перед матчем НХЛ между «Детройтом» и «Каролиной Харрикейнз».

«18 августа у меня был разговор с президентом «Детройта» Крисом Иличем. За день меня предупредили, что будет звонок, я тогда уловил нотки официальности и не стал спрашивать — кто, зачем и как. После того как я услышал голос Криса, когда мы спросили друг друга как дела, как семья, и когда он сообщил мне эту новость, у меня перехватило дыхание. Разговор занял не более 10 минут, столько ради этого было эмоций, картинок, побед, поражений, шишек, синяков и так далее», — цитирует Фёдорова ТАСС.

