Новокузнецкий «Металлург» может сняться с чемпионата ВХЛ из-за проблем с ареной

Новокузнецкий «Металлург» и «Кузнецкие медведи» могут сняться с чемпионатов ВХЛ и МХЛ из-за проблем с домашней ареной. Администрация Новокузнецка отказалась платить за содержание отремонтированной «Арены Короленко», которая уже заявлена на чемпионаты ВХЛ и МХЛ как домашняя арена клубов. Генеральный директор «Металлурга» Андрей Денякин рассказал, почему возникла эта проблема.

«На этой неделе клуб заявил «Арену имени Короленко» на сезон-2025/2026. Заявил арену исходя из условий того соглашения, которое ранее было подписано между «Металлургом» и администрацией города Новокузнецка. Действие этого соглашения должно заканчиваться в следующем году, после завершения сезона. Но в адрес ХК «Металлург» уже поступило письмо за подписью главы Новокузнецка, где смысл сообщения сводится к следующему: городская администрация в одностороннем порядке будет разрывать действующее соглашение. А это, повторюсь, то соглашение, в том числе благодаря которому арену заявили на сезон-2025/2026. Но через два месяца соглашение потеряет свою юридическую силу. Если будет продолжаться финансовое давление на клуб, то после этих двух месяцев обе команды просто снимутся досрочно с чемпионатов.

Команды фактически остаются без домашней арены. В администрации города решили, что город больше не может и не будет платить деньги за содержание муниципальной арены. И решили переложить все эти затраты на «Металлург», когда бюджет клуба на сезон-2025/2026 давно утверждён, и этот бюджет не предусматривает возможность таких дополнительных финансовых затрат, как содержание «Арены имени Короленко». В сложившейся ситуации клуб вынужден обратиться за поддержкой в администрацию области, а также к предпринимателям города и области, чтобы они помогли городу решить вопрос по содержанию арены. Иначе мы просто потеряем профессиональный хоккей в Новокузнецке, в Кузбассе. Если у города не будет возможности платить за арену, у администрации области не будет, у нас – то профессиональный хоккей в 2026 году в Новокузнецке закончится», – приводит слова Денякина телеграм-канал «Хоккейный Новокузнецк».