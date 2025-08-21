Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» поместил нападающего Егора Попова в список отказов

«Адмирал» поместил нападающего Егора Попова в список отказов
Комментарии

«Адмирал» поместил нападающего Егора Попова в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему, сохранив условия его действующего контракта. В конце июня 2025 года команда из Владивостока выменяла Попова у «Трактора» за денежную компенсацию.

Егор Попов — воспитанник тюменского хоккея. Дебют в КХЛ нападающего состоялся в сезоне-2016/2017 в составе «Югры», но полноценный сезон в лиге Попов провёл четыре года назад за нижнекамский «Нефтехимик». За «волков» он играл два сезона (108 матчей, 34 (16+18) очка), после чего перешёл в «Трактор». За челябинскую команду нападающий отыграл тоже два сезона — 57 матчей и 17 (5+12) очков. В ВХЛ Попов провёл 270 матчей, в которых заработал 148 (56+92) очков.

Материалы по теме
Официально
«Адмирал» получил права на нападающего Егора Попова в результате обмена с «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android