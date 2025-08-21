«Адмирал» поместил нападающего Егора Попова в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему, сохранив условия его действующего контракта. В конце июня 2025 года команда из Владивостока выменяла Попова у «Трактора» за денежную компенсацию.

Егор Попов — воспитанник тюменского хоккея. Дебют в КХЛ нападающего состоялся в сезоне-2016/2017 в составе «Югры», но полноценный сезон в лиге Попов провёл четыре года назад за нижнекамский «Нефтехимик». За «волков» он играл два сезона (108 матчей, 34 (16+18) очка), после чего перешёл в «Трактор». За челябинскую команду нападающий отыграл тоже два сезона — 57 матчей и 17 (5+12) очков. В ВХЛ Попов провёл 270 матчей, в которых заработал 148 (56+92) очков.