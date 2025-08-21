Скидки
ХК «Спартак» заключил новый контракт с нападающим Адамом Ружичкой

Комментарии

Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с нападающим Адамом Ружичкой. Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение подписано на два года, до конца сезона-2026/2027. Ранее о контракте «Чемпионату» сообщал агент игрока Алёша Пилко.

В прошлом сезоне форвард зарабатывал 45 млн рублей, при этом став лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

Ранее Ружичка рассказал, как скандальное видео с белым порошком изменило его жизнь. Напомним, в феврале 2024 года хоккеист выложил видео, в котором сидел рядом с белым порошком и банковской картой.

