Хоккей Новости

Виктор Козлов рассказал, как проходит предсезонная подготовка «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, как проходит предсезонная подготовка уфимского клуба.

«Подготовка идёт по плану: объём работы в зале и на льду. Ребята терпят, выполняют установки. Сократили состав, осталось 24 человека. Пока всё неплохо», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущее межсезонье «Салават Юлаев» провёл два матча с «Автомобилистом», которые закончились поражениями уфимской команды со счётом 2:3 ОТ и 0:3. Следующие товарищеские матчи «Салават Юлаев» проведёт в рамках предсезонного турнира в Магнитогорске на мемориале имени Ивана Ромазана.

Новости. Хоккей
