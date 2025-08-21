Скидки
Гендиректор «Салавата Юлаева» ответил на вопрос о причинах уменьшения финансирования клуба

Гендиректор «Салавата Юлаева» ответил на вопрос о причинах уменьшения финансирования клуба
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос об уменьшении финансирования клуба.

— Расскажите детально, как обстоят дела с финансированием? Почему оно уменьшилось?
— Ответить я не смогу. Перед Новым годом я ответил на пять минут. Всё, что я тогда сказал, было переделано так, как я не говорил. Мне пришлось оправдываться за заголовки публикаций. Не хочу просыпаться завтра знаменитым. Финансовое состояние — закрытая информация. Наверное, мы многое что пересмотрели. В мае было совещание, было принято решение, что надо перегруппироваться, чтобы через год иметь бюджет без задолженностей. Виновных сложно найти, в конечном счёте я им и стану. Я бы этого не хотел, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Виктор Козлов рассказал, как проходит предсезонная подготовка «Салавата Юлаева»
