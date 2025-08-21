Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это должно расследоваться». Баширов высказался о контрактах игроков КХЛ

«Это должно расследоваться». Баширов высказался о контрактах игроков КХЛ
Комментарии

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об активном межсезонье в Континентальной хоккейной лиге и многочисленных расторжениях действующих контрактов.

«Рыночная цена человека высокая, он подписывает маленький контракт. Это должно расследоваться. Такие вопросы возникают. Я нехорошо к этому отношусь. Мы понимаем условия работы КХЛ, наблюдаем, что с точки зрения этих людей всё нормально, никто не нарушает регламент, всё одобряют. Это ступенька ниже и ниже с точки зрения соблюдения регламента и приличия», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Гендиректор «Салавата Юлаева» ответил на вопрос о причинах уменьшения финансирования клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android