«Это должно расследоваться». Баширов высказался о контрактах игроков КХЛ

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об активном межсезонье в Континентальной хоккейной лиге и многочисленных расторжениях действующих контрактов.

«Рыночная цена человека высокая, он подписывает маленький контракт. Это должно расследоваться. Такие вопросы возникают. Я нехорошо к этому отношусь. Мы понимаем условия работы КХЛ, наблюдаем, что с точки зрения этих людей всё нормально, никто не нарушает регламент, всё одобряют. Это ступенька ниже и ниже с точки зрения соблюдения регламента и приличия», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.