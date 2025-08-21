Баширов подробно рассказал, почему «Салават Юлаев» решил расторгнуть контракт с Ливо

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о причинах расставания с нападающим Джошем Ливо. С форвардом был расторгнут контракт по причине того, что он не успел вовремя прибыть в расположение клуба.

«Клуб ни разу не комментировал эту ситуацию. Дали информацию, что по обоюдному расторгли. Давайте всех послушаем: экспертов, людей. Благодарны тем, кто сказал, что дело не только не в своевременном приезде. Пусть те комментарии останутся на совести людей. Благодарны КХЛ, что они не сразу приняли такое решение и выслушали сторону игрока. Лига сказала, что мы действовали по регламенту.

Сторона игрока каждый день была на связи? Не можем этого сказать. Он мог не отпрашиваться у нас, он мог приехать 10-го числа. Когда мы контракт заключили, подали документы, чтобы сделать визу. У Джоша паспорт заканчивается в 2026 году, попросили сделать его. Они сказали, что сделают позже.

«У нас есть договорённость, что вам сделают всё за пять дней», — сказали мы. «Не надо, мы сами сделаем», — ответили нам.

11 июля мы позвонили и спросили, где паспорт. Сказали, что нет ещё. 24 июля нам прислали скан, срок подготовки 45 дней, мы сделали за пять. 1 августа он мог заезжать в страну, предложили консульство в Монреале и Торонто. Они сказали, что у них есть свои люди. Они получили визу 11-го числа, вины клуба в этом нет. Если бы мы им не позвонили, был бы другой выход. Был бы паспорт действующий, виза была бы в марте», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.