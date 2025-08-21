Скидки
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата» — о расставании с Ливо: Джош потерял команду с точки зрения доверия

Гендиректор «Салавата» — о расставании с Ливо: Джош потерял команду с точки зрения доверия
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о различных вариантах расставания с нападающим Джошем Ливо, которые рассматривались в клубе.

«Вопрос шире, конечно. Зачем подписывали, если денег нет? Когда сторона пришла с предложением, мы просили подождать окончания плей-офф. Тогда мы не думали о деньгах. Лидера по всем показателям мы хотели сохранить. Сумма контракта была почти той же самой, если считать бонусы.

История закончилась совершенно недавно, на протяжении полугода нам говорили: «Не нравится — давайте расторгнем». Предпоследний раз такое было, когда мы вернулись с матча плей-офф, а Джош улетел. У него там дела какие-то были, как сказали. Нам предложили расторгнуть, мы согласились. Дальнейшее общение было через прессу. Мы понимали, что Джоша не будет и нам придётся выплачивать компенсацию. Контракт предусматривает обязанность сторон. Пришло понимание, что, наверное, Джош потерял команду с точки зрения доверия. Если сторона говорит, что хочет покинуть, то так хочет и игрок.

У нас был сценарий, что он приезжает вовремя, проходит обследование и мы выставляем его на драфт отказов. Когда увидели, что всё задерживается, мы прервали сотрудничество, для нас это не являлось моральной преградой. Предложил тренеру встретиться с командой, чтобы они это отношение не переносили на себя. Тренер сказал, что команда всё знает и понимает.

Мы считаем, что хорошо разошлись, у него хороший контракт в «Тракторе», мы поступили правильно. Агенты, которые звонили нам, не высказались о том, что не будут с нами работать.

В течение лета предлагали Ливо другим. Если бы было предложение, которое бы всех устроило, мы бы его отдали. «Салават» выполняет все обязательства. Считаю, что у нас хорошие отношения с агентом. Как-нибудь мы сядем и откровенно поговорим, и все поймут, что мы вынуждены были бы принять такое решение», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

